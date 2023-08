Česká herečka a speváčka Lucie Vondráčková zažila dosť nepríjemný rozvod s hokejistom Tomášom Plekancom, s ktorým má dvoch synov. A aj keď si istý čas takmer nevedeli prísť na meno, Lucie to nakoniec vzala ako jednu veľkú lekciu. „Všetko má svoj dôvod. Verím, že Pánboh to s nami myslí dobre, no nedá sa mu uprieť zmysel pre drsný humor. Keď nepočúvate jeho signály, on pridáva a pridáva, pričom je to čoraz drsnejšie a vo finále je z toho strašná lekcia,“ vyznala sa vtedy.

Lucie Vondráčková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmwpKYqL6Ih/

Dnes je Lucka šťastná po boku MMA zápasníka, 25-ročného Zdeňka Polívku, o čom napísal aj portál žena.pluska.sk. Spočiatku ich vzťah nikto nebral veľmi vážne, predsa len je od nej o 18 rokov mladší, čo však nie je žiadna prekážka. Keď začali dávať spoločné fotografie na sociálne siete a ukazovať sa na akciách, všetko sa zmenilo. Speváčke vzťah evidentne prospieva a je stále krajšia a krajšia.