Svojrázna Monika Nemčoková, ktorá vlastní dámsky butik v centre Banskej Bystrice už vyše 30 rokov, zasvätila móde celý svoj život. Keďže v minulosti v súvislosti s módnym poradenstvom spolupracovala aj s bosom podsvetia Mikulášom Černákom, mnohí ju s ním stále spájajú. Monika na sociálnej sieti často zdieľa videá so svojimi názormi, no tentokrát to pri komentovaní finalistiek súťaže krásy poriadne prepískla. “Tej tiež nemuseli dať kraťasky, ale od vrchu hore dobré, no tak stehniská sú tam no, ale hľadali osobnosť...,” opisuje jednu súťažiacu so smiechom Monika, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

12 finalistiek súťaže krásy. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Monika si za svoju kritiku na postavy dievčat vyslúžila poriadnu kritiku a mnohí sú z jej správania znechutení. Na nevhodnosť príspevku poukázal aj osobný tréner Jakub Hanz. "BODYSHAMING (istý druh šikany) v priamom prenose... niekto dostane nápad hodnotiť krásnu sexy ženu s krivkami. Potom sa ženy čudujete, že vám dcéry trpia na anorexiu, bulímiu a majú celozivotné komplexy, navštevujú psychológov a psychiatrov, alebo teenagerky nebudú nosiť kraťasy. Mohol by som sa o tom rozpisovať hodiny, ale nestojí za to...," napísal rozhorčene a prídali sa k nemú viacerí. "Ona sa svojím prejavom sama ponížila. Tí, ktorí nepoznajú svoju hodnotu, tí ponižujú, aby sa pri sebavedomom človeku, alebo pri lepšom človeku, ktoré vyselektuje ich ego, cítili lepšie a hodnotnejšie," pridala sa Emília.