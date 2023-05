Posledná epizóda Ruže pre nevestu bola neskutočne dramatická. Začala z ľahka, avšak na konci sa všetko poriadne zamotalo. Kamarátstvo Petrany a Terezy definitívne stroskotalo, naopak Teri a Mirka si veci po dlhšom čase vyrozprávali a zdá sa, že si k sebe opäť našli cestu. Okrem dievčat bol poriadne zúfalý aj Tomáš, ktorý si miestami už nevedel rady…

Virgínia Buberniková. Zdroj: TV MARKIZA

Keď naposledy vilu opustila Diana, na ceste do hotela mimo vilu sa v aute rozhodla, že sa vráti naspäť, aby mohla Tomášovi povedať šokujúcu informáciu…Virgínia má vraj doma frajera! Dokonca s ním má tajne telefonovať cez skryté hodinky, no všetko v poslednej epizóde Virgi poprela…Objavila sa ale nahrávka, ktorá tvrdí niečo iné. Z jej slov v telefonáte budete šokovaní, toto hovorila! Nájdete to V GALÉRII TU.