Hoci Magda Vášáryová so zosnulým filmovým velikánom nakrútila iba dva filmy, bol človekom, ktorý do jej života zasiahol mimoriadne zásadným spôsobom. „Nakrútila som s ním jednu poviedku vo filme Zbehovia a pútnici, ale najmä film, ktorý mi zasiahol do života spôsobom, tak že už nič nebolo ako predtým. Tým filmom boli Vtáčkovia, siroty a blázni,“ prezradila Magda, ktorá natáčala film v roku 1968, keď do Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy. V osudný deň natáčali práve v Piešťanoch, o čom napísal aj portál Pluska.

Slávny režisér Juraj Jakubisko zomrel vo veku 84 rokov. Zdroj: archív NMH

„Bola som s ním a s celým štábom v hoteli, keď sme sa zobudili na to, že cez piešťanský most idú tanky. To bol pre mňa neuveriteľný okamih. Plakala som a plakala. Nikto z nás nevedel, čo bude, zhromaždili sme sa v jednej izbe a nemohli sme ísť von,“ spomínala pre TA3 Vášáryová, ktorá má situáciu stále pred očami. Spoluprácu s ním ohodnotila ako náročnú. „Ako režisér bol mimoriadne vymáhajúci. Po dvoch filmoch som povedala, že už nikdy s ním nebudem točiť, a to som aj dodržala,“ dodala.