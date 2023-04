Majka Demitrová sa vyhýba publicite, no pred rokom urobila výnimku a v rozhovore pre Madam Evu prezradila, čomu sa dnes venuje.

Na dátum 7. septembra 2011 Slovensko a s ním aj celý svet len tak nezabudne. Tragédia v ruskej Jaroslavli, v ktorej zahynul náš úspešný hokejista Pavol Demitra, zasiahla celú krajinu, no pre jeho rodinu musela byť zdrvujúca.

Jeho manželka Mária má dnes 45 rokov a po rokoch si plní svoje sny. Vyštudovala psychológiu a o novom živote porozprávala pred rokom vo vydaní časopisu Madam Eva. „Potrebovala som v živote nový veľký zmysel a všetko mi pripadalo také… zbytočné. Hľadala som niečo, čo by ma hlboko napĺňalo a zároveň malo zmysel pre druhých ľudí,“ vysvetľuje, prečo sa rozhodla pre štúdium psychológie, hoci v minulosti vyštudovala ekonómiu.

Majka v minulosti vyštudovala ekonómiu. Po rokoch si ju získala najmä detská psychológia a už počas štúdia aktívne pomáhala psychológom na základnej škole či v nemocnici na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. „Prišla som tam spočiatku ako Alica do krajiny zázrakov a čoskoro som zistila, aké je to pre ženy nesmierne dôležité,“ opísala v rozhovore svoje zážitky. Ako prezradila, miluje svoj úplne jednoduchý, normálny život v Trenčíne. „Minulosťou sa už nechcem živiť, malo by sa to nechať tak. Je to už desať rokov. Žijem so synom Lucasom a dcérkou Zarou, a či niekoho mám? O svojom súkromí nechcem hovoriť,“ poznamenala na otázky o novom partnerovi. „Nemám čo a prečo skrývať.“

A ako dnes vyzerajú ich deti? Paľo Demitra by bol určite veľmi šťastný, keby zistil, ako sa dnes majú. Syn Lucas kráča v jeho šľapajach. Zdedil jeho lásku k športu, talent a bojovnosť. Namiesto hokeja si vybral futbal. Dnes má 19 a hrá za A mužstvo AS Trenčín. Dcéra Zara má 17 a akoby svojmu otcovi z oka vypadla. Pred pár rokmi sa venovala atletike a pomohla štafete trenčianskeho klubu získať na Majstrovstvách Slovenska mladších žiakov striebornú medailu. Vykľula sa z nej krásna slečna!