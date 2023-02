Sväťo Malachovský si za posledné roky prešiel turbulentným obdobím. Všetko odštartoval rozvod so skladateľkou Ľubicou Čekovskou, ktorého dôvodom bol hercov románik s mladou kolegyňou Petrou Molnárovou. V roku 2018 si ju dokonca vzal, no ich manželstvo trvalo približne rok a skončilo veľkým škandálom. Petra ho opustila počas toho, ako s ním čakala druhé dieťa a obvinila ho zo zneužívania. Odvtedy Sväťo žiadnu novú známosť nepriznal, no keď pred pár dňami zverejnil záber neznámej blondíny, Molnárová sa nezdržala komentára na jeho adresu.

"Takto sa „oficiálne“ nasilu zaisťuje ( berie, odovzdáva) auto matke svojich detí, ktoré jej daroval k pôrodu. Vzal si mi už všetko...Na rozdiel od teba mi ostala už iba chrbtová kosť a pravda. A tá je len jedna!," napísala na instagram nahnevaná Molnárová a pridala video, na ktorom neznámy muž stojí pri aute. Zdá sa, že mediálna vojna medzi exmanželmi rozhodne neskončila...