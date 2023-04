Sväťo Malachovský sa zúčastnil na galavečeri Slnko v sieti a ked' stál na pódiu, nedalo sa nevšimnúť si, že na prstenníku mu svieti prsteň, ktorý vyzeral presne ako obrúčka. Okamžite sa tak v komentároch objavili špekulácie o jeho tretej svadbe so staronovo láskou Scarlett. Denník Plus JEDEN DEŇ preto oslovil Scarlettinu mamu, najznámejšiu televíznu svokru Gizku Oňovú. "Dvaja ľudia v takomto ich veku sa dva alebo tri razy do roka stretnú na Slovensku... Moja dcéra žije v Anglicku, Sväťo je tu, aká svadba preboha živého? Hádam by som bola na svadbe," reagovala Gizka nahnevane.

Sväťovi sa na ruke ligotal prsteň pripomínajúci obrúčku. Zdroj: RTVS

"Budeme oslavovať 51 rokov, keď priletí, keď nepriletí, tak si dáme videohovor. Proste moja dcéra tu nežije, vieme všetko o nich, nič nové na svete. Dvaja starí ľudia sa priatelia a žijú si svoje životy a starajú sa o svoje deti," dodala.Hercovi len prednedávnom krachol vzťah s Petrou Molnárovou, s ktorou má dvoch synov a v spoločnosti sa začal objavovať so svojou niekdajšou láskou Scarlett. V januári zverejnil fotku ženského chodidla, za ktorou vykúka práve Sväťo. ,,Vykročte tou správnou nohou do toho dvadsiatehotretieho," poprial ľuďom na Nový rok. Hneď vtedy sa začalo šuškať, že po jeho boku je nová žena. A neskôr jej venoval romantické vyznanie. ,,Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš.. spriaznená duša," napísal k fotke, na ktorej zozadu kráčala práve Scarlett.