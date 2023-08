V manželstve Kristíny Kocian to so športovcom Adamom začalo škrípať minulý rok a hoci sa zo všetkých síl snažili krízu ustáť, nepodarilo sa im to. Stále zákonití manželia žijú oddelene približne rok a obaja žijú svoj vlastný život. Dcéra Ivety Malachovskej dokonca ukázala aj svojho nového priateľa, kolegu Jakuba, ktorý pracuje ako kameraman.

Kristína má s rodičmi výborný vzťah. Zdroj: ARCHÍV I.M.

Problémom ale je, že Kristína stále nie je rozvedená. Dôvod prezradila exkluzívne pre portál Plus JEDEN DEŇ. „Keďže na Slovensku a obzvlášť v Bratislave sa na rozvody čaká extrémne dlho, tak aj my, bohužiaľ, stále čakáme na termín pojednávania. Odlúčení sme už takmer rok a obaja s Adamom sme sa už pohli ďalej,” vysvetlila.