Tomáš Marcelu nestihol zoznámiť s mamou Ingrid ešte počas show - evidentne to ale vôbec neprekáža, píše Emma. Tomáš Tarr sa ešte začiatkom mája rozišiel s Petranou, ktorá celú show Ruža pre nevestu vyhrala. Single však neostal dlho a krátko na to, ako doletel do Bratislavy, zašiel s Marcelou na sľúbenú kávičku, slovo dalo slovo a… máme nový párik.

Ak ste reality show sledovali, je vám viac ako jasné, že Tomáš mal pre Marcelu slabosť už od začiatku. Neskutočne to medzi nimi iskrilo, tmavovlasá kráska sa ho pri každej príležitosti dotýkala, a keď došlo na bozk, bolo to hotové tornádo. >>>