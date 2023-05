Manžel sa ma už niekoľko mesiacov ani nedotkol. Najprv mal chrípku, potom z toho dostal herpes a neskôr som si uvedomila už len to, že ma totálne prehliada. Akoby som neexistovala. Prišiel z práce, pobozkal deti, chvíľu sa s nimi zahral a išiel sa zatvoriť do pracovne. Na niečom pracoval, to je jedno na čom, pre mňa bolo dôležité to, že na mňa kašle.

Muž sa ma dlho nedotkol, skončila som v náručí milenca. Zdroj: Shutterstock

Pracujem ako učiteľka, celý deň som s deťmi a s kolegyňami. Žiadni muži, žiadne iskry, žiadne vzrušenie. Doma ma objímali len moji dvaja synovia, ale nestačilo mi to. Láska detí nie je taká ako láska muža. Chýbala mi vášeň. Išla som z toho zošalieť!

A potom sa všetko zmenilo.