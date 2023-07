Statočná Ivanka zvládla svoj prvý pôrod na jednotku, čo vyzdvihol aj dojatý spevák. "Obdivujem ťa za všetko, milujem ťa, si naozaj bojovníčka a všetko si zvládla brilantne krásne. Obdivujem všetky ženy, pretože som bol celý čas pri tebe pri pôrode… a teda všetko, čo musí žena zvládnuť a vydržať… Chlapi, v dobrom, vážme si ich a obdivujme!!! Milujem vás, lásky moje," nešetril vyznaniami po pôrode syna Tomáš.

Na Silvestra sa zasnúbili a o tri mesiace neskôr si sľúbili večnú lásku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqI-4gLL91Y/

Neubehli ani dva týždne a celá rodinka sa vybrala na kočíkovanie a mladá mamička svojou postavou vyrazila dych! "Jeden parťák v kočíku, druhý parťák za objektívom. A z jednej lásky mám dve," napísala k fotke, kde pózuje aj s Jakubkom v kočíku. Sexi mamina sa nahodila do krátkych bielych šiat, v ktorých vynikli jej štíhle nohy, o čom napísal aj portál Život.sk. Len málokomu by pri pohľad na krásnu manželku speváka napadlo, že len pred pár dňami rodila a postavu by jej mohla závidieť nejedna mamička.