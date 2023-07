Marcela pred pár dňami navštívila kvôli rozhovoru televíziu Markíza a pri tejto príležitosti jej splnili sen. Zobrali ju do maskérne, ohákli ju do kostýmu a sexica si to zamierila do vynoveného štúdia Televíznych novín, kde si vyskúšala úlohu moderátorky, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.



Tomáš a Marcela na prvej spoločnej fotke, ktorú uverejnili na Instagrame. Zdroj: archív M.D.

Ľudia na internete jej to ale v komentároch nedarovali. "Afekt level milión. Rozumiem, že je to recesia, ale napriek tomu celé zle,” napísal jeden z nich. „Možno na kamere vyzerá dobre, ale rozprávať nevie. Veľmi vidno, že to číta. Zasekáva sa a taktiež škúli pri čítaní, príliš sa hýbe a jej prejav pôsobí veľmi neprofesionálne. Nie nadarmo sa takéto veci študujú na vysokých školách,” zaznelo v komentári. „Pôsobila na mňa, akoby sedela v krčme,” kopili sa komentáre. „Dúfala som, že v niektorých ľuďoch je toľko inteligencie, že pochopia, že toto nemalo okolo vážnosti ani na sekundu ísť, ale nič to, každý sme nejaký,” odkázala im Marcela.