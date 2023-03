Pre Gabiku sú prenosy o čosi ťažšie ako pre ostatných súťažiacich. V hľadisku ju z rodiny nikto nepodporuje, píše Wanda. Let´s Dance patrí k úspešným projektom, ktorý si získal srdcia mnohých nadšencov tanca. Všetci účastníci musia každú nedeľu podať čo najlepší výkon bez ohľadu na to, aké náročné to pre nich je.

Pre Gabiku Marcinkovú to je však ešte o čosi ťažšie. Zatiaľ čo jej kolegom mávajú z publika rodinní príslušníci a priatelia, brunetke v hľadisku nesedí vôbec nikto, píše Nový Čas.

„Môj manžel je odcestovaný kvôli pracovným povinnostiam a deti sú doma s opatrovateľkou. Muž mi povedal, že ma príde podporiť, až keď sa dostanem do finále,“ priznala Gabika Novému Času úprimne. Má na to aj svoje dôvody. „Doma mám od neho obrovskú podporu, ale toto nie je taký formát, ktorý by mu sedel. On sa nerád ukazuje na spoločenských udalostiach,“ dodala herečka.

