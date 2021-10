Bola to vraj láska na prvý pohľad, povedala Mária o stretnutí sa so svojim teraz už manželom Adrianom. Naozaj netrvalo dlho a prezradili, že sa tajne zosobášili a o chvíľu sa už na svet pýtal ich prvý synček Noel. Ak sa vám to zdá osudové, tak to aj im. Mária prezradila, že krátko pred zoznámením si obaja priali stretnúť niekoho výnimočného a to sa im, zdá sa, aj podarilo.

Z Márie priam srší spokojnosť so životom, chvíle s rodinou a priateľmi si naplno užíva. Rovnako ako si spolu s manželom užívajú ukazovanie krás sveta aj ich synčekovi Noelovi, ktorý je už riadny parťák na ich ceste.

A aby toho nebolo málo, pred troma týždňami do ich rodiny pribudol nový člen - malý Jonatan. Len cez leto Mária priznala, že čaká bábätko a už je malý drobček aj na svete. A nikto z neho nemá hádam väčšiu radosť ako jeho braček Noel, z ktorého je ukážkový veľký brat. Vraj sa na malé bábätko stále usmieva, dotýka sa ho a prihovára.

Na to, že je Mária len tri týždne po pôrode, stíha toho pomerne veľa. Isto jej jej chlapci nedajú vydýchnuť. Ale našťastie manžel je jej veľkou oporou a snaží sa s nimi tráviť čo najviac času.

Mária pred nedávnom zverejnila fotku seba so svojim čerstvým malým človiečikom v náruči a veru vyrazí vám dych. Okrem malého bruška, ktorá sa ešte nestihlo stiahnuť, vyzerá akoby ani nebola niekedy tehotná. Či sú to gény alebo dvaja malý uličníci, ktorí ju potrebujú celú pre seba, Mária vyzerá úžasne a hlavne spokojne. No a to drobátko v náruči, to je na spapanie...

