Herečka po narodení synčeka odložila svoje herecké povolanie na druhú koľaj a tak ju pandémia až tak nezaskočila ako ostatných jej kolegov. Práve naopak, vyzerá to skôr tak, že jej dala nový smer, ktorým by sa mohla uberať. Práve cez lockdown si uvedomila, že v Bratislave ich viac menej nič nedrží a tak sa s manželom zbalili a presťahovali späť domov do rodinného domčeka, ktorý si zariadili presne podľa svojich predstáv.

Mária Bartalos Zdroj: Instagram maria bartalos

Mary vždy túžila po hojdačke. Teraz ju konečne má a využíva ju aj Adrian s malým Noelom. Zdroj: Instagram.com/@maria.bartalos

Mary má dom zariadený vo vidieckom štýle. Zdroj: Instagram.com/@maria.bartalos

A ešte jedna vec sa jej podarila. V lete prezradila, že pod srdcom nosí bračeka alebo sestričku pre malého Noela. Vidieť, že spomalenie prospelo ako malému Noelovi tak jeho rodičom, ktorí si plným priehrštím užívajú spoločné chvíle ešte pred príchodom malého človiečika.

Mária doslova žiari, keď príde na reč jej rastúce bruško a vidieť, že sa už nového člena rodiny nevie dočkať. No veď povedzte, nepristane jej to?

Márii tehotenské bruško veľmi pristane. Čo poviete? Zdroj: Instagram.com/@maria.bartalos

Márii tehotenské bruško veľmi pristane. Čo poviete? Zdroj: Instagram.com/@maria.bartalos

Viac foto krásnej tehuľky a jej rodiny nájdete v galérií.