Ako dobiehate spánkový deficit?

– Pre mňa ako speváčku je počas koncertovania dostatok spánku kľúčový. Inak sa to okamžite prejaví na hlase. Keď hráme ďalej, že by sme sa vrátili domov nad ránom, vždy radšej prespíme tam a vraciame sa ráno. Je to, samozrejme, aj bezpečnejšie. Keď nemáme koncertné obdobie, vtedy až taký pozor nedávam a spánkový deficit pociťujem dosť často. Väčšinou to dokážem prežiť až do večera, ale potom odpadnem už o pol desiatej. (Smiech.)

Ste skôr ranné vtáča alebo nočná sova?

– Som jednoznačne ranné vtáča. Budím sa bez budíka pred šiestou každý deň, a keďže všetci ešte spia, tak vždy si nájdem nejakú tichú prácu. Horšie je, keď hráme na nejakej akcii a musím spievať neskoro, napríklad o 23.00. Vtedy už hľadám tú energiu troška ťažšie. A cestou domov v aute vždy zaspím.

Váš manžel je aj vaším manažérom, ste spolu doma i v práci. Netrpíte ponorkovou chorobou?

– To je pravda a ťaháme to takto spolu už 14 rokov. Všetko je o komunikácii a mnohokrát aj o dobrom časovom manažmente, že sa efektívne venujeme presne tomu, čo treba, a teda vieme v rámci dňa riešiť prácu, rodinu a nájsť si čas aj na oddych. Mali sme raz asi polročnú pracovnú pauzu. Chceli sme vyskúšať, či to nebude fungovať lepšie. A obaja sme sa zhodli na tom, že to lepšie nefungovalo, práve naopak. Ale je to naša cesta a to, čo funguje nám, u iných párov vôbec nemus

A prezraďte na záver, ako zvládate krízy vo vzťahu?

– Záleží na tom, čo si kto predstavuje pod krízou. Situácia, že balím kufor a odchádzam, sa u nás za 14 rokov nestala. Ale menšie alebo aj väčšie nezhody vznikajú, hlavne pre prácu. Mnohokrát sa stane, že máme na veci odlišný názor, čo je na jednej strane dobré, lebo vidíme veci z rôznych perspektív a môžeme sa dopĺňať, ale na druhej strane to prináša napätie. Vtedy sa musíme hlavne počúvať a snažiť sa vzájomne vyhodnotiť, koho argumenty sú v danej situácii podstatnejšie. Je to ťažké, lebo človek sa prirodzene nerád vzdáva názorov, ale je to občas nevyhnutné. To sme si totiž už dávno povedali, že ak by naše pracovné povinnosti mali akokoľvek negatívne ovplyvniť našu rodinu, tak radšej nebudeme spolupracovať a vymyslíme to nejako inak. Zatiaľ, musím „zaklopať“, sa nám vždy podarilo nájsť spoločnú cestu. (Úsmev.)



Prezradila o sebe:

✔ Máte nejaký rituál pri zaspávaní?

Asi to nie je vyslovene rituál, ale keď si ľahnem a kým zaspím, rozmýšľam o dni, ktorý som prežila. Dokážem sa tak dokonale upokojiť.

Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

✔ Čo je pre vás zmyslom života?

Život sám. Chcem, aby som stále mala dôvod ráno s radosťou vyskočiť z postele a tešiť sa na nové zážitky.

✔ Pred spaním uprednostníte film alebo knihu?

Keď chcem rýchlo zaspať, pustím si film. Keď chcem chvíľu vydržať, zoberiem si knihu. (Úsmev.)