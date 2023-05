Ich smutný príbeh sa začal v roku 2021, keď sa Spievankin manžel cítil tri mesiace neustále unavený, bol mrzutý a potreboval si každú chvíľu ľahnúť. „Pýtala som sa ho, čo mu je. Či ma krízu stredného veku, keď stále spí, a on reagoval: Ja neviem, nechaj ma,“ začala svoje rozprávanie pre časopis Život Mária Podhradská, ktorá svoju lásku poslala k lekárovi. „Povedali mu, že keby prišiel o dva týždne, tak ho možno už ani nezachránia. Išlo totiž o akútnu leu­kémiu. Bol to šok a pamätám si prvú vetu, ktorú som povedala, keď nám to s manželom pani doktorka oznámila. Spýtala som sa jej: Ale viete ho uzdraviť?!My nie, ale niekto iný ho uzdraví.‘ Ja som však tejto vete vôbec nerozumela. Neskôr som pochopila, že museli nájsť darcu, jeho jedinou záchranou bola transplantácia kostnej drene,“ prezradila Mária.

V nemocnici strávil Máriin manžel dlhé týždne. „Boli tam rôzne obmedzenia počas liečby. Bolo obdobie, keď nemohol jesť sladké. Po transplantácii nemohol chodiť vôbec na slnko. Nemohol sa stretávať s ľuďmi. Pol roka sme sa veľmi veľmi chránili. Keď u nás niekto dostal čo i len nádchu, on sa sťahoval do babkinho bytu v Nitre, aby bol izolovaný. Po tom, ako sa vrátil domov, museli sme celý dom vydezinfikovať. Umývali sme steny, dávali sme preč koberce, kvetiny, zajaca. Urobila som hĺbkové čistenie matraca od roztočov. Tepovali sme sedačky. Nemohol čokoľvek jesť. Nemohla to byť napríklad surová zelenina, resp. iba tá zelenina, ktorú viete poriadne vydrhnúť. Čiže som ‚jarovou‘ vodou a hubkou drhla napríklad paradajky a papriku, aby si ich mohol dať. Ovocie sa dalo našťastie ošúpať, citrusy však mal zakázané. Dostali sme človiečika, ktorý je slabý a hoci bral lieky na všetky plesne, baktérie, vírusy a na všetko možné, bol mimoriadne ohrozený. Ale vďaka tomu, že sme si ja aj deti dávali veľký pozor, podarilo sa nám ho ochrániť,“ teší sa s odstupom času speváčka.