Syn Marianny Ďurianovej, Romanko, je už veľký chalan, ktorý svojej slávnej mame robí obrovskú radosť. To, ako ju nedávno prekvapil, ju dojalo k slzám a so zážitkom sa podelila so svojimi sledovateľmi na instagrame. Informoval o tom aj časopis Život.

"Tento môj malý ANJEL išiel dnes prvýkrát SÁM domov z krúžku. A cestou mi kúplil KVETY !!! Odpadla som," napísala na sociálnej sieti šťastná moderátorka a pridala aj záber s krásnou kyticou.