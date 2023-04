Mario Cimarro už niekoľko týždňov trávi čas na Slovensku pre nablýskanú šou Let's Dance. V súťaži sa pretancoval už do 6. kola, ktoré ho čaká už najbližšiu nedeľu. Každý týždeň poctivo maká na novej choreografii a nám sa ho nedávno podarilo zastihnúť, ako si to mieri do tanečnej školy. V civile s kapucňou na hlave by ste ho asi iba sotva spoznali. Tanečné páry uplynulý týždeň dostali od produkcie úlohu, aby na mobily zdokumentovali, ako trénujú a ako vyzerajú ich dni od pondelka až do nedeľného priameho prenosu.

Mario Cimarro s novou partnerkou Vanseou Indrovou tancovali paso doble z filmu Desperado. Zdroj: TV Markíza