Zárodky spolupráce kubánskej hviezdy a nášho televízneho lídra sa začali už v roku 2018. Cimarro vyvolal davové šialenstvo a presne také repete si chceli kompetentní zopakovať v súvislosti s ôsmym ročníkom Let´s Dance, no ako napísal aj časopis Šarm, spolupráca s Mariom Cimarrom nebola najideálnejšia. „Mariovi sa vôbec nepáčilo, ako k nemu niektorí pristupovali, a ani to, ako ho niektorí hodnotili. Pozvali ho, aby prišiel pozdvihnúť šou, aby bol neokukaným prvkom svetového rozmeru. Je to v prvom rade šou a kritika na jeho osobu bola prehnane veľká. Skrátka, niektorí si mysleli, že si môžu do neho kopať, hoci v živote toho veľa dokázal a nie je niečie boxovacie vrece. Niekto to tam skrátka bral vážnejšie, ako mal,“ tvrdí človek z okolia hviezdy, ktorý si je však vedomý toho, že kto ide do Let´s Dance, ide tam na sebe makať.

Mario Cimarro Zdroj: TV MARKÍZA

Problém mal mať Cimarro aj s tanečnou partnerkou Vandou Polákovou. „Vanda mu ukázala tanečné kroky – urob to takto a takto. A on nie, on to nebude robiť tak, ale po svojom. A nedal si povedať. Tak jej raz rupli nervy a vzdala to. Televízia to potom uhrala cez kovid a zdravotné problémy, no keby chcela, mohla sa neskôr do šou vrátiť a súťažiť ďalej. To už Poláková nespravila, mala toho ako veľká profesionálka plné zuby,“ tvrdí zdroj zo štábu s tým, že napätie len stúpalo a Mario mal mať zbytočné maniere, nekôr sa vraj aj dištancoval od zvyšku súťažiacich. „Pondelky bývali zaujímavé. Vtedy zvykla byť horúca linka do Záhorskej Bystrice, ktorou sa tlmočila nespokojnosť Cimarra s tým, čo sa dialo alebo odznelo v nedeľu večer na obrazovke. Sťažoval sa často,“ dodal zdroj.