Ako zareagovali hviezdy najnovšej série Let´s Dance na pozvanie tancovať v šou? Majú z nejakého tanca obavy a ako sa im trénuje s novými partnermi? To a oveľa viac si prečítate v rozhovoroch pre Plus JEDEN DEŇ s Gabikou Marcinkovou a Mariom Cimarrom.

Gabika Marcinková a Matyáš Adamec

Gabika, napriek tomu, že pohyb vám nie je cudzí, s ponukou zatancovať si, ste hneď nesúhlasili.

- Vnútorne som bola rozhodnutá, že som veľmi šťastná a spravím všetko pre to, aby sa to dalo „zmanažovať”. Ale vlastne tým, že už nie som úplne pani svojho času, tak som sa potrebovala porozprávať s manželom, či to zvládneme. Je pravda, že som sa spýtala aj mojej dcéry. No to bola taká neférovka, pretože ona ešte nevie odhadnúť, čo to pre ňu bude znamenať. Trvalo nám to nejaké tri dni, keď som vlastne dostala odpoveď, že to vieme zvládnuť ako rodina.

V treťom kole predviedli Gabika Marcinková a Matyáš Adamec sambu na film Hriešny tanec. Zdroj: TV Markíza

Váš synček je ešte malinký. Nechýbate mu?

- Dieťaťu chýba mamina, aj keď ide na päť minút nakúpiť (smiech). Áno, občas dajú najavo svoju nespokojnosť, ale myslím, že to deti zvládajú dobre, keď tam nie som. Viem si ten čas, keď som z domu, naplánovať aj na poobedný spánok, takže Jakubko vlastne ani nevie, že som bola preč.

Ako ste si sadli s tanečným partnerom?

- Môj partner je dosť vyťažený, to som ani nečakala. Ale dostala som úžasného tanečníka, s ktorým si veľmi rozumieme, len má ešte dosť pracovných povinností v rámci tohto prípravného mesiaca a vravel, že potom sa to zlepší. Ale prvý tréning som musela kvôli deťom zrušiť napríklad ja. Keď na mňa náhodou nemá čas, venujú sa mi ostatní tanečníci. Je to skôr o tom, že kto má čas, ten mi chvíľu niečo vysvetlí.

Ste bývalou športovkyňou a skúsenosti s tancom ste mali iba „základné”. Ako to, že vám to ide tak dobre?

- Tancovala som iba v rámci prípravy na VŠMU a absolvovala som venček, na ktorý som však zabudla, no naši mi poslali videá. Tam som videla, ako neviem tancovať.

Ako to všetko stíhate popri tréningoch? Manžel, rodina, deti, tanec...

- Bolo to tak naplánované, aby bola len šou a deti.

Máte z niektorého tanca veľký rešpekt?

- Ani nie, tance sa mi zdajú relatívne vyrovnané a každý je zradný v niečom inom. Skôr mám obavy, že mám strach len z toho, že dostanem strach. Nič iné ma netrápi, mne ani neprekáža, že sa potknem alebo že to nebude dobré. Mne len prekáža, že sa budem báť a nezatancujem si to s radosťou, lebo viem, že sa to dá. Obavy mám aj z toho, že pri tejto skupine ľudí sa nedostanem ďaleko.