Mario Cimarro, ktorý momentálne súťaží v markizáckej šou Let´s Dance, má množstvo fanyniek, ktoré si ho obľúbili najmä v telenovele Skrytá vášeň. Tie potešil záberom na svojom Instagrame, kde pózuje bez trička, čím spôsobil hotový ošiaľ. "Pretože o tom to celé je, pre toto žiješ, toto je to čo jete a pijete, o tomto snívate, všetko je to o takýchto jariach, vôní z listov, slov vytvorených krivkami," napísal k fotke romantický popis.

Seriálový Juan Reyes tvorí už dlhé roky pár s krásnou Slovenkou Bronislavou Gregušovou, s ktorou má dcérku Brianu. Povedali by ste pri pohľade na fešného Kubánca, že má 51 rokov?