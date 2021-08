Sympatický moderátor Martin Nikodým má so svojou exmanželkou Michaelou dve deti. Syna Adama a dcéru Emmu Leu. Martin sa moderovaniu venuje dlhé roky a za ten čas sa dostal do povedomia každého Slováka. Paradoxom je, že jeho dve deti nechcú ísť v otcovych šľapajách. Obe jeho deti pričuchli ku svetu modelingu. Adam sa pred pár rokmi zúčastnil na finále modelingovej súťaže Elite Model Look v Prahe.

Martin Nikodým Zdroj: Instagram.com/martinnikodym_official