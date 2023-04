Martin Nikodým prijal pozvanie do relácie zabávača Bekima v známom rádiu a musel tak odpovedať na jeho zvedavé otázky. Jedna z nich sa týkala aj jeho zárobkov a Bekima zaujímalo, koľko peňazí dostal najviac za akciu. Martin chvíľu rozmýšľal, no potom si na margo toho vybavil spomienku z práce, keď ho konfrontovala istá pani, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Martin Nikodým je skúsený a zároveň náš najznámejší včelár. Zdroj: archív M.N.

„V hitparáde sme minule dávali výhru 25-tisíc a hovorím si, človeče, veď na to musí človek aj mesiac chodiť do práce, a nejaká poslucháčka ihneď napísala: Ak pán Nikodým zarába 25-tisíc mesačne, tak nech sa nevysmieva zvyšku národa,” opísal. On jej na to len ironicky zareagoval: „Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, 25-tisíc iba keď je slabý mesiac.” Nakoniec sa k presnej sume nevyjadril, no namiesto toho dodal: „Dá sa zarobiť aj slušný peniaz, veľmi slušný peniaz, akože je to dobrá práca.”