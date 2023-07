Na rok 2019 Martin Šmahel nikdy nezabudne. Jeho dcérka Emka sa narodila predčasne a ihneď potrebovala pomoc lekárov. Vážila iba 833 gramov. Aj preto ju z nemocnice v Petržalke sanitka prevážala na Kramáre. Došlo však k hrozivej nehode. Do sanitky narazilo auto a silným nárazom utrpelo bábätko v inkubátore otrasy. Malá bojovníčka prežila, no kým iné jej rovesníčky sa hrajú na ihrisku a užívajú si detské šantenia, ona toľko šťastia nemá, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Nie je žiadne tajomstvo, že vaša dcérka Emka, ktorú máte s partnerkou Beátou, sa narodila predčasne, v šiestom mesiaci a pri prevoze do nemocnice ešte k tomu do sanitky narazilo auto. Ako je na tom dnes?

- S Emkou je veľmi intenzívne rodičovstvo, lebo jej stav vyžaduje neustále nápravy, aj z toho, čo sa stalo, aj to, čo získala tými komplikáciami. Mala problémy, ktoré zapríčinili isté zdravotné komplikácie. Momentálne pracujeme na tom, aby sme tie následky čo najviac zahladili, aby sme ju niekedy postavili na nohy a naučili rozprávať. Mojím najväčším snom je to, aby bola raz samostatná. Mala veľmi ťažký štart, chceme od nej úplne iné veci ako rodičia zdravých detí.

Martin Šmahel Zdroj: ARCHÍV M.Š.

Pevne verím, že sama bude veľmi, veľmi chcieť a bude si brať príklad od sestier, že bude chcieť sama chodiť a urobí pre to veľa aj zo svojho vnútra, aby to nebolo iba na nás, že by sme ju do niečoho tlačili. Má to veľmi ťažké. Bežné detičky do 4 rokov nechodia niekedy dvakrát denne k terapeutovi - kde absolvujú strečing, mobilizáciu, naťahovanie, masáž, ktorá je niekedy bolestivá. Potom sú to cviky zamerané na hýbanie končatín, chôdzu, na mobilitu kĺbov plus všelijaké pobyty v špeciálnych centrách - sú to také koncentrované starostlivosti v dvoch týždňoch v rôznych kúpeľných terapiách, kde sa venujú takýmto prípadom.

