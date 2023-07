Miláčik publika - a hlavne žien. Príbeh Michala Dočolomanského je ako z románu. Vrátane smutného konca... A 26. augusta uplynie už 15 rokov, odkedy nás legendárny herec opustil, píše Báječná žena.

Michal sa narodil 25. marca 1942 v poľskej dedine Nedeca. Jeho otec Rudolf bol učiteľ a menil zastávky svojho pôsobenia. V Sedmohradsku sa oženil s Floriannou, krásnou Rumunkou, ktorá bola od neho mladšia o 16 rokov. Mali spolu desať detí. Keď sa presťahovali do Nedece, prišiel na svet Michal. Koncom vojny sa rodina sťahovala do obce Mlynčeky, odtiaľ do dnešnej časti Galanty Nebojsa. Tam hercov otec podľahol infarktu vo veku 55 rokov. >>>