Umelcova druhá manželka Miluša pred štyrmi rokmi poskytla rozhovor pre týždenník Šarm, v ktorom prezradila, že sa zoznámili po koncerte Elánu. "Boli sme v reštaurácii, kde bola na večeri aj kapela, a robili sme tam s kamarátkami žarty, čo si oni všimli a neskôr sme sa s nimi začali baviť. Ale potom sme sa s Vašom videli po dlhom čase a nejako naraz sa to udialo," prezradila. Patejdl nemal nikdy probém priznať, že spočiatku žil dvojaký život. "Bolo to náročné obdobie, žila som vlastne sama s dieťaťom. Vašo sa s nami snažil byť čo najviac, ale vždy to bolo len na chvíľu. Viem, že aj on sa tým trápil a hľadal riešenie," povedala Miluška. O ich zoznámení napísal aj portál EMMA.

Vašo Patejdl s manželkou Miluškou. Zdroj: archív NMH

Po rokoch sa ale Patejdl rozhodol prvú manželku opustiť. "Ja som naňho nikdy netlačila, viac-menej som bola zmierená s tým, že to takto zostane. Vašo sa rozhodol sám a jedného dňa u nás zostal," prezradila Miluška a dodala, že napriek všetkému mali dobrý vzťah aj s Patejdlovými synmi z prvého manželstva.