Dominika Mirgová jednoducho žiari. Posledné mesiace boli pre ňu neuveriteľne náročné, neveru zo strany jej muža sa dozvedela z médií, o ktorej dovtedy vôbec netušila…Rozchod ju zlomil, no dnes je silnejšia, než kedykoľvek predtým. Ako sama napísala, musela ostať silná najmä kvôli ich spoločnému synčekovi, ktorý nedávno oslavoval narodeniny. A presne na tej narodeninovej oslave vznikla táto fotografia!

Dominika Mirgová. Zdroj: instagram.com/dominikamirgovaofficial/

Dominika vyzerá skutočne ešte lepšie (je to vôbec možné?!) než predtým a pozrite sa na jej neskutočne krásny a úprimný úsmev. A kto je ten muž vedľa? No predsa tento známy influencer! Ako im to sekne! AHA na nich V GALÉRII TU.