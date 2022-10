Mirka si momentálne užíva rodinný život a všetok čas venuje manželovi a trojročnému synčekovi Julianovi. Herečka rozhodne nepatrí medzi známe tváre, ktoré na sociálnych sieťach do detailov mapujú svoj osobný život a ak niečo zdieľa, tak len svoje fotografie. Pred pár dňami potešila fanúšikov so záberom, ktorý je na jej pomery dosť odvážny a pózuje na ňom iba v spodnom prádle. Mirka totiž propagovala nový druh tréningu.

„Dávam do pozornosti pre tých , ktorí nestíhajú alebo sa im nechce zdvíhať železo, to je môj prípad. Takže skúšam túto modernú technológiu na sebe. Veď už aj tak lietame na Mars , tak prečo necvičiť aj takto,“ napísala k fotografii. Fanúšikovia ju okamžite zahrnuli koplimentami, no nečudo, keďže Mirka by svojou figúrou mohla pokojne konkurovať o polovicu mladším kolegyniam.