Fanúšikovia najskôr nevedeli, či dobre vidia a počujú! Toto tu ešte nebolo, v slovenskom šoubiznise sa aktuálne stretli dve mená, ktoré by ste si nespojili ani vo sne. Raper Patrik Rytmus Vrbovský sa rozhodol pre spoluprácu s majstrom detských piesní Mirom Jarošom (46)!

46-ročný Rytmus, ktorý je známy najmä ako drsný raper, spojil svoje sily s Mirom Jarošom a vydali spolu pieseň pre deti s názvom Zmrzlina. Rytmus sa vo svojej tvorbe nevyhýba ani hrubým vulgarizmom, o to prekvapujúcejší je fakt, že sa najnovšie rozhodol zaujať niečím celkom iným.

Spoluprácu s miláčikom slovenských detí by čakal naozaj málokto. S Mirom Jarošom predstavili novú skladbu Zmrzlina, v ktorej spievajú o láske k tejto dobrote, že deti majú radi zmrzlinu a že líže celá rodina, informujú topky.sk. Deti sú z novej pesničky aj videoklipu nadšené, pozrite si FOTO v galérii. Z Rytmusa rovno odpadnete, to je fakt on?

"Pre všetky vaše deti a aj to moje. ❤️ Mirko, si super čávo a držím ti palce," napísal na Instagrame Rytmus.