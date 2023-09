Michaela Kocianová mala po svojom boku rôznych zaujímavých mužov, napr. exmanžela Madonny Guy Ritchieho, českého moderátora Leoša Mareša či bývalého futbalistu Filipa Šeba. Od februára tohto roka bola bez oficiálneho partnera, no aktuálne sa jej opäť blýska na lepšie časy. Kocianová je už niekoľko mesiacov zamilovaná do finančníka z Londýna, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

"Zoznámila nás naša spoločná kamarátka, ale trvalo to, kým sme sa dali dokopy. Obaja sme predsa len z inej krajiny. Potom to nejako sadlo a som rada. Po dlhej dobe je v Prahe a je tu so mnou, volá sa Rafík," preazradila pre české médiá Kocianová, ktorá si so sympatickým finančníkom užila veľké česko-slovenské súťaže Elite Model Look, ktorej je patrónkou.