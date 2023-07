Namiesto rodinnej dovolenky si prešli peklom v bratislavskej nemocnici, píše magazín Eva. Misska Martina Grešová s partnerom Kryštofom si dcérku Aničku užívajú plnými dúškami. Predsa len chceli stráviť nejaký čas v Tomášovskom kaštieli, no výlet sa premenil na nočnú moru.

"Boli sme 10 kilometrov od cieľa, keď sme sa museli otočiť a skončili v nemocnici na Kramároch," začala brunetka. "Ako sa hovorí, raz a dosť. Aj strachu o Aničku, a takisto tohto nemocničného pekla. To v akej r*ti je naše zdravotníctvo nemá obdoby, je to asi tak v pr*eli, že sa vás tu celý deň/dva neprídu opýtať či nie som hladná, ani raz. A to, že mali Aničke zabezpečiť mlieko, aké pije a nezabezpečili, je úplne iný level. Všetko mi doniesol Kryštof. Takže ma najviac mrzí, že to nebolo ani o vybavení nemocnice, podmienkach ubytovania, ale o ľuďoch," priznala na sociálnej sieti.

"Som neskutočne sklamaná z prístupu na detskej chirurgii. Dnes nám doktor povedal, že môžeme odísť. Opýtala som sa teda, kedy približne, aby sme sa vedeli zariadiť. Sestrička mi len odvetila: Keď príde neurológ a skontroluje Aničku. Ale že oni nevedia (ani neriešili, že by niekomu zavolali). O hodinu som sa opýtala zas. Hovorím, že mám pred sebou dlhú cestu či by nemohli zistiť, ako je na tom doktor. A odpoveď? No len aby, keď mu zavoláme, ešte neprišiel neskôr," hovorí s hrôzou.

Doslova sa cítila, akoby prechádzala šikanou na základnej škole a nemala poňatia o čo sestričke išlo. Koniec koncov sa obrátila na druhú sestričku, ktorá sa na doktora obrátila a zhodou okolností mal čas. >>>