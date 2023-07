Forgáč sa s manželkou Adrianou spoznal ešte počas vysokej školy na lyžiarskom zájazde a boli spolu 32 rokov. Spolu majú dvoch synov – Marka a Adama. V roku 2020 začali žiť oddelene. Marcel roky zabáva divákov nielen v rádiu, ale aj v jojkárskom Inkognite. No kým na obrazovkách či v éteri pôsobí bezstarostne, v súkromí to také ružové vôbec nemal. Ako sa ale denníku Plus JEDEN DEŇ ešte v máji 2021 podarilo zistiť, v jeho manželstve to škrípalo už dlhšie. „Už vyše 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa, rozhodla sa tak manželka,“ priznal vtedy Marcel. „Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane. Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov,“ dodal.

Marcel Forgáč a jeho manželka Adriana, keď im to klapalo. Zdroj: facebook.com/adriana.forgacova.9

K rozvodu sa však neponáhľali. „Žiadne zmeny medzi nami nenastali. Za nami je dlhá cesta, človek nad tým uvažuje. Ak by sa to podarilo opraviť, bolo by to fajn, ale nemyslím si, že sa to ešte dá. Ale neurobiť čím viac takýchto pokusov by bolo hlúpe. Či sa dáme znova úplne dohromady – nie je to na programe dňa. Chceme normálne fungovať, každý deň sa starať o oboch synov,“ povedal Marcel ešte v roku 2021 a zdalo sa, že je otvorený dať svojmu vzťahu ešte poslednú šancu. Žiadosť o rozvod totiž na súde stále neležala. Až donedávna. Marcel a Adriana sa rozhodli, že napokon pôjdu od seba aj papierovo, a tak sa vo štvrtok 6. júla postavili pred jeden z bratislavských súdov. Pojednávanie bolo vytýčené na 10. hodinu. Ako prvý sa dostavil Marcel, ktorý prišiel v dobrej nálade 15 minút pred desiatou. Stretol sa so svojou právničkou a spolu vošli do budovy. Manželka Adriana sa dostavila krátko po 10. hodine. Obaja následne vošli do pojednávacej miestnosti, z ktorej vyšli zhruba po 25 minútach. Prešlo pár minút, vošli znova dnu, kde si vypočuli definitívny verdikt, že sú oficiálne rozvedení, vyšli von – obaja s úsmevmi na tvárach. Dvojica totiž mala už vopred všetko vyriešené, a tak malo pojednávanie celkom rýchly priebeh.