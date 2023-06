Pozrime sa na to, ako prišli oblečené celebrity na odovzdávanie cien SOWA 2023. Hodnotí stylista Samuel Krajča pre magazín Emma.

Hneď na začiatok by som začal s moderátormi večera. Veľmi oceňujem, ako nápadito sa v outfite Evelyn použila krásna biela saténová košeľa. Pôsobí uvoľnene a fresh. Autorom je slovenský módny návrhár Pavol Dendis, ktorý svojím jedinečným a nadčasovým štýlom robí zázraky na počkanie.

Ale čo ma prekvapilo ešte viac, je Sajfov look. Prenádherné sako taktiež od slovenského módneho dizajnéra Pavla Dendisa. Tento kúsok je priam must have. Aj vaše mužské polovičky môžu siahnuť aj po takomto štýle saka, kde stále môžeme vidieť známky klasiky ale v modernejšom a štýlovejšom ponímaní. Nesmierne som rád, že čim ďalej tým viac, vidíme prácu slovenských návrhárov nielen na obrazovkách televízie, ale aj na ľudoch v uliciach.

Moderátorka galavečera SOWA Evelyn mala šaty od návrhára Pavla Dendisa. Zdroj: TV JOJ

Som rád, že Diana Tuhá alias Nasratá žena ma rada extravaganciu a vie s ňou pracovať. Tento look nielen zaujal, ale aj vyčaroval každému úsmev na tvári. V obliekaní je na výber toľko možností a farieb, tak prečo to nevyužiť?

Musím, ale pripomenúť, že nie každý má odvahu na takýto typ šiat. Ale nesmierne ma teší, že aj vďaka Diane, ktorá predviedla štýlový look, sa môžete na niečo podobné inšpirovať aj vy.

