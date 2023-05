Bývalá účastníčka Farmy tvorí takmer štyri roky pár s podnikateľom Martinom a spolu s dcérkou Tali žijú v jeho rodnej Žiline. Lucia už niekoľkokrát prezradila, že túži po svadbe. "Povedal mi, že si ma zoberie a požiada ma o ruku, keď budeme mať druhé dieťa. Ale zatiaľ to tak nevidím, ani necítim,“ povedala v nedávnom rozhovore Lucia s tým, že dcérke by rada dopriala súrodenca, o čom napísal aj portál Eva.sk.

Pre Luciu je dcérka celý svet. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CeHJjPHjPs0/

"Čakala som to, lebo mala som tridsiatku, boli sme na dovolenke, boli Vianoce, sviatky, narodeniny…“ povedala s tým, že Martinova podmienka k žiadosti o ruku je stále druhé dieťa. Že sa situácia so zásnubami nezmenila povedala Mokráňová aj v markizáckom Teleráne. "Stále na to čakám. Myslím si, že keď už je tam to dieťa, keď je rodina, oslovenie priateľ-priateľka, sa mi už zdá zvláštne. Som za to, aby rodina bola stále spolu a aby sme mali rovnaké meno,“ dodala s tým, že práve nedávno musela Talinke vysvetľovať, prečo nemajú rovnaké priezvisko.