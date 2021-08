"#ahojte #mama s tatom chceli raňajkovať, lebo ja som už od 6 hore a mami sa so mnou bola prejsť k moru, no a potom už boli hladní, tak som si dala aj ja zo všetkého trochu a tak ma to zmohlo, tak ma maminka uložila trošku si schrupnúť pred kúpaníčkom #a takto nám tu je fajn" napísala na sociálnej siete Monika Beňová.

Zdroj: Instagram.com/@monicabenova