Obľúbená seriálová a divadelná herečka Monika Hilmerová (45) je už roky na výslní a pracovne sa jej veľmi darí. Mamina dvoch detí – Zary (11) a Leonarda (7) však mala nedávno zdravotné problémy.

Počas divadelnej skúšky ju prekvapili veľké bolesti, a tak musela do nemocnice rovno pod nôž, pretože ju potrápil akútny zápal slepého čreva a to muselo ísť von. Teraz je však už v poriadku a vrátila sa aj do pracovného života.