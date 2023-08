Vzťah Makhmuda Muradova a Sabiny Karáskovej naberá na obrátkach. Účastníčka reality šou Love Island 2022, ktorá sa dostala až do finále, v rozhovore pre Extra.cz prezradila, že spolu so športovcom bývajú, plánujú spoločnú budúcnosť a dokonca sa chystajú do Uzbekistanu.

Prezradila tiež, že majú spoločnú domácnosť a porozprávala aj o bábätku! Čoskoro sa navyše zoznámi aj s Makhmudovou rodinou. Sabina Karásková sa dostala do povedomia vďaka svojej účasti v reality šou Love Island 2022. Vo vile lásky na Kanárskych ostrovoch, kde nakrúcanie každý rok prebieha, sa dala dohromady s miláčikom divákov Zbyňkom Vlčkom.

Hoci sa spočiatku zdalo, že sú hrdličky zamilované až po uši a pár sa prebojoval až do samotného finále súťaže, vzťah Sabiny a Zbyňka sa krátko po návrate do reality rozpadol. Na vine bolo osudové stretnutie s UFC zápasníkom Makhmudom Muradovom, expartnerom speváčky Moniky Bagárovej. >>>