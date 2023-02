Keď okresný súd v Trnave v stredu podmienečne prepustil z výkonu trestu Juraja Hossua, ktorého v roku 2019 odsúdili na deväťročný trest za zabitie Filipínca Henryho, celé Slovensko ostalo v šoku. Toto rozhodnutie totálne odrovnalo aj Silviu Kucherenko, ktorej bývalý manžel Sergej už roky sedí v base. ,,No tak nedá sa mi nevyjadriť k tejto téme, keď bol prepustený človek, ktorý dokopal a vedome zabil chlapca na ulici a ja to porovnávam s prípadom, keď môj manžel dostal exemplárny trest. Ten istý riaditeľ, ktorý ho z väznice prepustil, požiadal o prepustenie, čo Sergeja nechce pustiť! A ani na vychádzky ani na nič! Ten istý riaditeľ vraj požiadal o prepustenie toho vraha na slobodu. Pretože riaditeľ väznice môže požiadať za dobré správanie. Môj manžel má niekoľko pochvál plus dostal pochvalu za záchranu života vo väznici! Zachránil človeka, aby sa nezabil. Môj exmanžel! A oni ho nechcú pustiť ani na vychádzky! Ja už ticho nebudem!" povedala nahnevaná Silvia na svojom Instagrame.

"Vraj tento arogantný debilek má rodinu, s ktorou žil usporiadane. Ty chu* primitívny! Zabil si chlapca, ktorý tiež žil usporiadane a bránil dievčatá a stálo ho to život! A takú sviňu pustí sudca von po pár rokoch? Sergej žil ako? Ty dement! Nepohol sa od rodiny! Kŕmil malého po nociach, 7 rokov každý mesiac chodí malý chlapec za otcom do basy!" hromží Silvia. ,,Mama mi vraví, nič nepíš, lebo ti ten dement ešte niečo spraví. Všetko je možné, konexie evidentne má dobré, keď môže byť von za tri roky za vraždu. Ale ticho nebudem! Už si to všimli aj zahraničné médiá. Tu sa niekto sfetuje a je mu prepáčené? Tu nejde len o Sergeja, ale na tomto viem najlepšie poukázať, ako to na Slovensku NEfunguje!" dodala nahnevaná Kucherenko.