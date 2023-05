V utorok o 11:00 sa koná verejná rozlúčka so zosnulým hercom Danom Heribanom, ktorý zomrel náhle vo veku 43 rokov uplynulú stredu.

Zosnulý herec Daniel Heriban Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Napriek tomu, že členom Národného už dva roky Heriban nebol, divadlo usporiadalo veľkú rozlúčku s ním, na ktorej sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Nebudú chýbať ani jeho milovaní kolegovia zo seriálu Horná Dolná, kde sa z nich za osem rokov nakrúcania stala doslova rodina, píše Život.

Dano Heriban Zdroj: Július Dubravay

Posledná rozlúčka so zosnulým hercom sa začne o 11. hodine v novej budove SND. Vstup pre verejnosť je hlavným vchodom od 10.15 hod., vstup do Sály činohry o 10.30 hod., informuje denník Plus JEDEN DEŇ.

Ako však píše denník Nový Čas, najbližšia rodina sa s hercom už rozlúčila. Pochovali ho cez víkend v obci Suchá nad Parnou, keďže tam žijú jeho rodičia. „Spi sladko, synček drahý... Mamička a tatinko,“ odkázali do neba zosnulému synovi rodičia, ktorí navždy stratili syna. „Ľúbime ťa, Kamilka, Theo, Viky, Martinko,“ píše sa na odkaze na smútočnom venci od jeho milovaných...