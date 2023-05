Aj keď postavenie budúcej britskej kráľovnej jej dáva určité povinnosti a bráni jej v nosení určitých kúskov, princezná z Walesu vie, ako sa hrať s módou. Kate Middleton (41) zažiarila v dokonalých bordových šatách, píše Plus JEDEN DEŇ. Keď ju uvidíte, odpadnete.

Budúci kráľ a kráľovná. Zdroj: Instagram

Jednoduché línie zdôrazňujúce štíhle krivky a atletickú postavu budúcej kráľovnej sú pre jej šatník typické. Sympatické je, že nutne nepotrebuje dizajnové kúsky za horibilné sumy, Kate si vystačí aj s oblečením z diskontu, čo už niekoľkokrát potvrdila.

Po čom siahne, to sa ihneď stane hitom a v momente sa vypredá. Ženy rady kopírujú jej štýl, pretože sa zväčša oblieka do značiek, ktoré sú cenovo prístupné aj pre bežných smrteľníkov.

Nedávno spôsobila rozruch spolu so svojím manželom princom Williamom (40) v indickej reštaurácii v Birminghame. Kate si na tento výnimočný deň zvolila veľmi elegantný vzhľad a obliekla si bordové midišaty z dielne Karen Millen, ktorých cena je 229 libier, píše britský denník The Daiy Mail. Šaty skombinovala so semišovými lodičkami tej istej farby.

Princ William sa tiež zahral na šibala. Zdroj: Getty Images

To by však nebol William, keby nestrhol aspoň kúsok pozornosti na seba. Princ z Walesu sa rozhodol zapojiť do chodu reštaurácie a vybavil rezerváciu pre zákazníka. Teraz zostáva len dúfať, že nič nepokazil.

