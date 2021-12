Speváčka Eva Máziková pôsobí aj po 70-ke mimoriadne sviežo a mladistvo. Všade, kde sa objaví, vládne odrazu dobrá nálada a preto ju fanúškkovia milujú! Entuziazmus a sexepíl jej však nechýbal ani pred mnohými rokmi, kedy s kariérou speváčky iba začínala.

"Mala som vtedy len jedny dlhé šaty, ktoré mi mama kúpila. Napriek tomu som si ich odstrihla nad kolenami, aby to vyzeralo "in". Všetky zahraničné hviezdy vtedy tak chodili. Bola to moja prvá cesta do sveta s Orchestrom Braňa Hronca. Mala som vtedy tuším len 18 rokov a takto (ako na fotke) som vyzerala," napísala Máziková na sociálnej sieti a pridala retro snímku, z ktorej fanúšikovia padli na zadok.

Mladá Eva Máziková: zvodný pohľad a nádherné vlasy. A to ešte nevystavila jej ukážkové nohy! POZRITE SI GALÉRIU.

"Bella. Najväčšia sexbomba československej populárnej hudby svojho času a naviac, vedela aj spievať," reaguje fanúšik a pridáva sa ďalší: "Nádherna žena!" ... "Kočka ako vždy." Pozrite si Evinu fotku z mladosti aj vy. Garantujeme vám, že z nej nespustíte oči!