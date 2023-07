Nadšenkyne módy a nakupovania v šou ukazovali, čo majú doma v šatníku, a neskôr si merali sily v tom, ktorá si vykladala lepší outfit na zvolenú tému.Obľúbená šou sa onedlho opäť vráti na obrazovky s vynoveným štúdiom aj porotcami, o čom napísal aj portál Eva.sk. Stylistovi Mariánovi Hornyakovi bude sekundovať módna influencerka Ema Fajnor. "Novú tvár, ktorá by bola novou porotkyňou v Nákupných maniačkach, sme začali hľadať pred pár mesiacmi. Na konkurz sme pozvali viacero žien, ktoré by mohli byť správne pre túto reláciu. Realizovalo sa niekoľko konkurzov, no stále sa nám nedarilo nájsť "tú", o ktorej by sme boli na sto percent presvedčení. Až zrazu sa objavila Ema Fajnor a voľba bola úplne jasná. Je to elegantná a inteligentná mladá dáma, s vkusom, so šarmom, so svojským humorom a skvelým názorom," ozrejmila dramaturgička relácie Ľudmila Lenárová.

Nové štúdiou šou Nákupné maniačky Zdroj: TV JOJ

Ema už láka k sledovaniu šou na svojom Instagrame. "Určite uvidíte z mojej strany skvelý štýl, humor a tvrdé porotcovanie,“ tvrdí s tým, že sa nebude báť "buzerovať“.