Spolu s priateľom a dcérkou nedávno Natália absolvovala prvú dovolenku v trojici, ktorú si poriadne užila. Pri pohľade na Glosíkovú je neuveriteľné, že je čerstvou maminou, keďže sa pýši rovnakou postavičkou, ako keď účinkovala v tanečnej súťaži. S krásnymi slnčenými zábermi sa Natália podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame.

„Dovolenka sa nám pomaly blíži ku koncu a ja sa aj napriek tomu že to je s bábätkom celkom náročné aj únavné neviem dočkať už tej ďalšej, pretože cez to všetko je to aj tak v prvom rade krásne a naše,“ napísala k nim. Je vidieť, že materstvo si tanečnica vychutnáva a dcérka je pre ňu všetkým. Fotografie z rodinnej dovolenky si môžete pozrieť v galérii.