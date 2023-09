Telenovela Rosalinda sa čoskoro dočká svojho finále, ale diváci nemusia smútiť. Na obrazovky sa vracia legendárny pár, ktorý si pred rokmi získal srdcia miliónov fanúšikov na celom svete.

Monita a Martin, alebo ak chcete, Divoký anjel Milagros a jej fešák Ivo. Zdroj: Youtube

Medzi Nataliou Oreiro a Facundom Aranom to pred kamerami tak veľmi iskrí, že ich spoločné seriály sú vždy veľkým hitom. Po nezabudnuteľnom Divokom anjelovi z roku 1998 spolu nakrútili aj Rany z lásky (Sos mi vida, 2006) a práve táto telenovela sa bude po rokoch opäť vysielať na obrazovkách televízie Doma. Prvá časť by sa mala odvysielať už 10. októbra.

Naty hrá chudobnú boxerku Monitu, ktorá sa osudovo zamiluje do bohatého podnikateľa Martína Quesadu.

Telenovela Rany z lásky sa teší úspechu od svojho prvého uvedenia v roku 2006 a bola predaná do viac ako 60 krajín po celom svete, či už vo svojej originálnej podobe, alebo aj ako formát, ktorý kopíruje pôvodný hit. Krásna Esperanza (Natalia Oreiro) je profesionálna boxerka, ktorá je po nečakanom zranení nútená opustiť boxerský ring. Rozhodne sa hľadať si novú prácu, aby podporila svojho dobráckeho priateľa Quiqueho (Carlos Belloso) a jeho matku. Pri hľadaní práce sa dostane do spoločnosti Quesada, ktorú vlastní fešák Martín (Facundo Arana). Títo dvaja sa náhodne stretnú a zamilujú sa do seba na prvý pohľad.

Telenovela Rany z lásky (Sos mi vida) sa nakrúcala v rokoch 2006-2007. Zdroj: TV Doma

Martín je vdovec, po tragickej smrti svojej ženy sa vzdal lásky k pretekom monopostov Formuly 1 a chystá sa znovu oženiť s ambicióznou a frivolnou Constanzou (Carla Peterson). Martín sa rozhodne zamestnať Esperanzu ako svoju osobnú asistentku a tá sa postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou jeho života, najmä po tom, čo sa rozhodne adoptovať troch súrodencov bez domova. Títo dvaja budú na ceste za skutočným šťastím čeliť neprekonateľným prekážkam, pretože Constanza a Quique urobia všetko pre to, aby ich rozdelili.

Seriál získal množstvo ocenení a nominácií v rámci cien Martín Fierro a Clarín, vrátane ocenenia „Najlepšia telenovelová komédia“.

