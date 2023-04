Janko Kroner mal rozbehnutú skvelú hereckú kariéru, no všetko pochovali depresie a zlý zdravotný stav. Vážne problémy mal už po prvom rozvode s dramaturgičkou Adrianou Kronerovou, s ktorou má syna Jakuba, úspešného režiséra. Rozvod iniciovala Adriana, podľa ktorej manželov rozdelila Jankova neznesiteľná žiarlivosť. Po čase sa dal Janko Kroner dokopy s herečkou Lenkou Košickou. V roku 2002 sa zobrali, narodila sa im dcérka Paulína a na chvíľu to vyzeralo, že Kroner prežíva krásne životné obdobie. V roku 2010 ale skolaboval a na jar 2012 prepukli jeho problémy s depresiami. V lete ho už museli hospitalizovať na psychiatrii. Jeho manželka Lenka mu bola vždy oporou, no po 14 rokoch už Jankov stav nezvládala a požiadala o rozvod, keďže kvôli jeho psychickým problémom už nemohli ďalej fungovať ako rodina.

Janko Kroner pred rokmi súhlasil s fotkou pre fanúšičku. Inak sa na verejnosti neukazuje. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B3-GFAIhHaa/

Janko sa nasťahoval k sestre do Považskej Bystrice a posledné roky strieda jedno psychiatrické zariadenie a domov sociálnych služieb za druhým. Úspešná dramaturgička, scenáristka a producentka Adraiana Kronerová sa stretla s Jankom Kronerom v divadle. Žili spolu desať rokov, majú syna Jakuba. V roku 2013 Adriana povedala, že verí, že Janko sa dá znova dokopy, veď to už raz dokázal, podotkla. Aj keď sa rozviedli pre hercovu žiarlivosť, dodnes ich spája veľké priateľstvo. Práve Adriana vymyslela pre Janka úlohu Miňa Demoviča v úspešnom seiáli TV JOJ, Profesionáli. Aj Adriana, aj syn Jakub by si priali, aby sa Janko Kroner opäť vrátil pred kamery. "Dúfam, že ho ešte raz uvidíme. Všetci si to želáme," povedal pred pár rokmi Jakub Kroner. Žiaľ, obľúbený herec žije už dvanásť rokov mimo divadelných dosiek a televíznych či filmových kamier. Fanúšikom chýba a exmanželka Adriana i syn Jakub by mu pri návrate pomohli, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. Zvládol by to však? "Áno, raz už dokázal vyhrať nad depresiami, možno sa mu to podarí aj teraz," povedala Kronerová v nedávnom rozhovore, lenže ako na záver podotkla, duša umelca a herca je veľmi krehká...