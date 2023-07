Natálie a David mali pred sebou sľubnú budúcnosť, no to, čo prezentovali na sociálnych sieťach bolo zrejme úplne inak. "Toto bol najlepší zážitok v mojom živote," začala Natálie na svojom instagramovom profile, kde oznámila rozchod s partnerom Davidom Vitáskom. "Z ostrova som odlietala s láskou, ale skoro po roku som si uvedomila, že každý máme úplne iný pohľad na život. Zdá sa, že láska predsa nie je všetko a spoločné hodnoty by mali byť na prvom mieste." Napísala Natália k ich spoločným záberom, o čom informoval aj portál Eva.sk.

Natália a David sa dali dokopy na Love Islande. Zdroj: TV Markíza

"Ďakujem za krásne aj zlé spoločné chvíle, posunulo ma to ako človeka o kúsok ďalej. Teraz už viem, čo chcem, a tiež viem, že pokiaľ má človek nejaké nároky a hranice, tak by s nimi nemal hýbať. Ži krásny a šťastný život, taký, aký si praješ," dodal David.