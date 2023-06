Moderátorka Let‘s Dance Martina Zábranská a jej o 28 rokov starším partner, herec Jiří Dvořák, sa začiatkom júla 2022 prechádzali v Karlových Varoch ruka v ruke, čím sa prevalil ich vzťah. Neskôr to potvrdila samotná Martina. Ako píše Plus JEDEN DEŇ na svojom webe, dvojica, ktorá sa pozná už vyše desať rokov, sa nijako neskrývala a Zábranská dokonca následne zverejnila ich prvú spoločnú fotku na Instagrame.

Kým Jiří žije a pôsobí v Čechách, Martina je plne vyťažená pre pracovné povinnosti na Slovensku. "Sme spolu vždy, keď sa dá, a možno práve vďaka tomu, že sme obaja vyťažení a obaja sa venujeme herectvu, dokážeme sa zladiť," prezradila Martina v rozhovore v pre Plus JEDEN DEŇ januári tohto roku. Dvojica viedla vzťah na diaľku a to bolo zrejme príčinou ich rozchodu. Takéto vzťahy totiž väčšinou nemajú perspektívnu budúcnosť. Dôvodom ich krachu však mohol byť aj vysoký vekový rozdiel, hoci obaja tvrdili, že to u nich problém nie je. "S Jirkom už netvoríme pár," priznala Zábranská Novému Času, ktorý ako prvý prišiel s touto informáciou.

Zábranská už niekoľko rokov pracuje v komerčnom rádiu ako spíkerka. Po tom, ako si zahrala v seriáli RTVS Priznanie, sa rozbehla jej herecká kariéra. Nasledoval seriál Svätý Max a následne získala moderátorský flek v Let’s Dance. Najnovšie hrá jednu z hlavných úloh v markizáckom obľúbenom dennom seriáli Mama na prenájom. A aktuálne ju môžete vidieť v relácii RTVS S úsmevom po Slovensku.