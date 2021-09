Deti Nely Pociskovej a Filipa Tůmu sú už vo veku, kedy si pri nich rodičia užijú veľa srandy. Hektor pred nedávnom oslávil 5 narodeniny a malá Lianka robí tento svet veselším už tri rôčky. Zatiaľ čo bola Nela na materskej dovolenke, detičky sa snažila spolu s Filipom držať mimo kamier fotoaparátov. Ako čas beží a drobci sú už samostatné jednotky, častejšie ich bráva so sebou do štúdia alebo na spoločenské akcie. Pri ich pracovnej zaneprázdnenosti to niekedy ani inak nejde. A vyzerá to tak, že detičkám sa to páči a niečo po svojich rodičoch už aj pochytili.

Z malej Lianky je už takáto slečna. Mama jej zablahoželala k 3. narodeninám.

Najmä malá slečna. Doteraz to bolo skôr ocinkovo dievčatko a Filip sa v nej úplne videl. Veselé, živé striebro, ktoré si absolútne získalo jeho srdce o čom svedčí aj toto jeho nie ojedinelé vyznanie.

Aj keď svieti mesiac … ona je moje slnko 🥰 Filip Tůma Instagram

Herečka zverejnila takúto krásnu fotku z dovolenky.

Ako však maličká rastie, objavuje čaro ženských čačiek a rituálov. A tak ju jej mamina vzala na výlet, kde boli len oni dve samé a vyzerá, že Lianke sa to veľmi páčilo. Veď sa len pozrite ako žiari jej tvárička.

