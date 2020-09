Nela Pocisková sa zapísala do našich sŕdc svojou peknou tvárou, krásnym hlasom a príjemným vystupovaním. O tom, že má nevídaný talent nie je pochýb. No po narodení syna Hektorka (4) a dcérky Lianky (2) sa stiahla do úzadia a venovala sa najmä deťom. Ako starostlivá matka, nechala kariéru bokom, aby sa svojim ratolestiam mohla plne venovať.

Zdroj: Archív